Incendiu la o gospodarie din Negrileasa

Incendiu de proportii la o gospodarie din satul Negrileasa, comuna Stulpicani, in noaptea de miercuri spre joi.

Militarii Garzii de Interventie Gura Humorului si lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Stulpicani au intervenit cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea si lichidarea incendiului.

La sosirea echipajelor, flacarile se manifestau la doua anexe gospodaresti, constructii din lemn, cu pericol de propagare la intreaga gospodarie.

In urma incendiului au ars bucataria de vara pe o suprafata de 40 mp, adapostul de animale pe 80 mp, circa 7 tone de fan si alte bunuri. In incendiu au pierit un vitel si zece gaini.

Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ patru ore.

Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect sau neizolat corespunzator.