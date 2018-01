Incendiu la o gospodarie din localitatea Salageni, din cauza unor copii care s-au jucat cu focul

Au ars aproximativ 14 tone de fan si s-au degradat alte 14 tone de fan si circa 20 de metri liniari din gardul de tabla.

Incendiu la o gospodarie din satul Salageni, comuna Dumbraveni, sambata in jurul orei 13.00. Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Dumbraveni, au intervenit cu trei autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, ardeau mai multi baloti de paie (rotunzi), dispusi pe o lungime de circa 20 de metri, de-a lungul unui gard, in gradina gospodariei, si care puneau in pericol casa de locuit si constructiile anexe. Au ars aproximativ 14 tone de fan si s-au degradat alte 14 tone de fan si circa 20 de metri liniari din gardul de tabla. In incendiu au pierit doi caini, care erau legati in apropierea balotilor de fan.Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost jocul copiilor cu focul. Incendiul a fost lichidat dupa mai bine de trei ore, iar pompierii au salvat casa de locuit, anexele gospodaresti si circa 20 de tone de fan.