Incendiu la o locuinta din Carlibaba. Flacarile au pornit de la un cos de fum

Incendiu de la o locuinta din comuna Carlibaba, duminica noapte. O localnica a vazut flacarile si a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii si pompierii. Din cercetari a reiesit faptul ca duminica, in jurul orei 12.00, unul dintre proprietarii imobilului, un barbat de 33 de ani, din comuna Carlibaba, s-a intors la domiciliu dupa o saptamana in care a fost plecat la munca. Locuinta respectiva este un duplex compusa din parter si etaj, barbatul locuind la etaj, iar tatal sau si fratele acestuia la parter.

Dupa ce a ajuns acasa, barbatul de 33 de ani a aprins focul in soba de teracota, situata in dormitorul sau. Focul a ars in soba pana noaptea tarziu. In jurul orei 23.40, barbatul a auzit pocnituri in podul locuintei, iar cand a verificat cauza acelor sunete a observat flacari in jurul hornului. Acesta a alarmat locatarii locuintei si vecinii.

Incendiul a fost localizat de Detasamentul de pompieri Vatra Dornei si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Carlibaba. Acestia au stabilit cauza probabila a incendiului "cos de fum deteriorat sau neizolat corespunzator".

In urma incendiului a ars acoperisul casei de locuit pe o suprafata de 150 metri patrati, 50 metri patrati din etajul locuintei, construita din lemn si acoperita cu tabla. Valoarea prejudiciului a fost estimata la suma de 100.000 de lei.