Incendiu la rulota fast-food din Parcul Universitatii din municipiul Suceava, provocat de o tigara aprinsa

Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "distrugere".

Incendiu la rulota fast-food din Parcul Universitatii din municipiul Suceava. Luni, in jurul orei 22.30, o persoana care alerga prin parc, a observat ca la rulota respectiva a izbucnit un incendiu. Aceasta a sunat imediat la 112 si pana la sosirea pompierilor a reusit sa stinga focul aruncand cu zapada in zona laterala a rulotei unde izbucnise incendiul. In urma incendiului a ars husa oblonului rulotei din zona laterala, iar rama prezenta urme de afumare. Pompierii sositi la fata locului au stabilit ca incendiul a fost provocat prin folosirea intentionata a sursei de aprindere - tigara aruncata. Valoarea prejudiciului este de 1.200 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "distrugere".