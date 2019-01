Incendiu la un apartament din orasul Siret

Pagubele au fost estimate la aproximativ 6.000 lei.

Incendiu la un apartament aflat la etajul IV al unui bloc de locuinte din orasul Siret. In imobilul respectiv locuiesc o femeie de 53 de ani si fiica acesteia. La primele ore ale diminetii de duminca cele doua s-au trezit din somn din cauza fumului inecacios din apartamentul lor. Acestea au iesit pe casa scarii si au solicitat ajutorul vecinilor. De asemenea, la fata locului au ajuns pompierii militari sireteni, cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD. La sosirea echipajelor, flacarile se manifestau in sufrageria apartamentului, cu pericol de propagare la intreaga locuinta. Au ars bunuri materiale din camera(obiecte de mobilier, aparate electrocasnice, elemente de tamplarie din PVC si altele). Peretii si tencuiala apartamentului au fost degradate prin afumare. Pagubele au fost estimate la aproximativ 6.000 lei. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o ora. Din fericire, nu s-au inregistrat victime si nici nu a fost necesara evacuarea persoanelor din bloc.

Cauza de izbucnire a flacarilor a fost efectul termic al curentului electric, generat de un aparat electric de incalzire (calorifer) lasat sub tensiune.