Incendiu la un atelier de vulcanizare auto din municipiul Suceava, in noaptea de miercuri spre joi. Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava au intervenit cu doua autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la partea din fata a unui autoturism, care era parcat in garajul atelierului de vulcanizare, cu pericol de propagare la intreaga constructie, precum si la o casa de locuit si la anexele acesteia. Autoturismul a ars in proportie de 50%. Au mai fost afectate de foc o masina de echilibrat, un banc de scule, o masina de polisat(lustruit), cricuri hidraulice si alte accesorii. S-au degradat aproximativ zece metri patrati din acoperisul garajului, un perete din policarbonat, scule si alte materiale din interior. Incendiul a izbucnit la autoturism, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit produs la un conductor electric cu izolatia deteriorata. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat restul garajului, casa de locuit si anexele gospodaresti, cu bunurile aferente.