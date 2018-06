Incendiu la un autoturism de teren, la Gura Humorului

Incendiu la un autoturism de teren. Militarii Garzii de Interventie Gura Humorului au intervenit miercuri dupa-amiaza cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD B2 pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la un autoturism de tip SUV, in orasul Gura Humorului, pe B-dul Bucovina. La sosirea echipajelor, flacarile se manifestau in portbagajul masinii, cu pericol de propagare la intregul autoturism. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ 40 de minute. Au ars materiale din plastic, acumulatorul auto si alte elemente combustibile, aflate in portbagaj. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat restul masinii.