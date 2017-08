Incendiu la un autoturism, in Radauti

Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect sau neizolat corespunzator.

Incendiu la un autoturism, pe strada Piata Unirii, din municipiul Radauti, sambata in jurul orei 14.00. Militarii Detasamentului de Pompieri Radauti au intervenit cu o autospeciala pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, flacarile se manifestau la compartimentul motor si exista pericolul de propagare la intregul autoturism. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o jumatate de ora. Au ars instalatia electrica, conducte din cauciuc, componente din plastic, bara de protectie, radiatoarele, un far si tabloul de sigurante. Masina s-a degradat in proportie de 50%. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect sau neizolat corespunzator. Sambata dimineata, militarii Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei au intervenit cu o autospeciala pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un tractor agricol, in satul Valea Bancului, comuna Cosna. La sosirea echipajelor, utilajul ardea in totalitate, fara pericol de propagare a flacarilor.Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o ora si jumatate.Cauza probabila de izbucnire a focului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect.