Incendiu la un autoturism, in municipiul Suceava. Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava au intervenit cu o autospeciala cu apa si spuma, marti seara, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, proprietatea lui C.C., in municipiul Suceava, pe bulevardul George Enescu. Proprietarul a povestit ca autoturismul in cauza a fost implicat intr-un accident, pe bulevardul George Enescu, marti, in jurul orei 17.00, fiind condus de catre tatal sau. In jurul orei 19.00, barbatul a pornit motorul pentru a vedea daca functioneaza, moment in care s-a produs incendiul in zona compartimentului motor. La sosirea echipajului, ardea mocnit in compartimentul motor, existand pericolul de propagare la habitaclul masinii. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ 20 de minte. Au ars o parte din elementele combustibile din compartimentul motor si s-a degradat capota masinii. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat autoturismul.