Incendiu la un camin de batrani din Frasin

Incendiu la caminul de batrani din localitatea Bucsoita, orasul Frasin. Este vorba despre Asezamantul social Sf Mare Mucenic Dumitru si Sf. Cuvioasa Matrona, administrat de preotul paroh Lutac Tiberiu, care functioneaza din cursul anului 2011. Focul a izbucnit intr-o anexa a centru de ingrijire batrani, in care se afla centrala termica ce deserveste toata constructia.La sosirea pompierilorla locul interventiei ardea interiorul centralei termice, camera de stocare a curentului electric si acoperisul anexei. Din fericire, nici o persoana nu se afla in camera centralei sau in proximitatea acesteia. La fata locului au intervenit pompierii militari Gura Humorului, care au localizat si stins flacarile.In incendiu au fost distruse asteriala acoperisului centralei termice pe o suprafata de aproximativ 35 metri patrati, cablajele de alimentare, acumulatori, tavanul centralei. Nu au fost victime omenesti, iar valoarea pagubei a fost estimata la suma de 25.000 lei. Specialistii ISU Suceava au stabilit ca incendiu a fost provocat de un scurt circuit electric de la un acumulator electric defect, initial luand foc mase plastice.