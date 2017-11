Incendiu la un restaurant din Mihaileni FOTO

Pompierii militari ai Garzii de Interventie Siret au intervenit si ei pentru lichidarea incendiului.

Incendiu la un bar-restaurant din comuna Mihaileni, judetul Bosotani, in noaptea de marti spre miercuri. Pompierii militari ai Garzii de Interventie Siret, cu doua autospeciale, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Mihaileni, cu mijloace de prima interventie, au intervenit pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la un bar-restaurant din comuna Mihaileni, judetul Botosani. La sosirea echipajelor, flacarile se manifestau in interiorul cladirii(in bar, in bucatarie, in sala de mese si intr-un birou), cu pericol de propagare la intreaga constructie si la o casa de locuit, aflata in imediata vecinatate.Incendiul a fost dupa mai bine de doua ore. Au ars lambriul din lemn din interior, pe o suprafata de aproximativ 450 mp, obiecte de mobilier, aparatura electrocasnica(cinci televizoare, un computer desktop, un laptop, patru frigidere, sistemul de supraveghere, un boiler, un aragaz, o friteuza, doua espressoare, un cuptor cu microunde, o casa de marcat), o parte din stolerie si documente contabile. S-au degradat 180 de metri patrati din invelitoarea din tabla a cladirii, trei cuptoare de pizza, trei aparate de jocuri mecanice, o instalatie de racit bere, instalatia electrica, marfa depozitata in interior si altele.Incendiul a izbucnit in bucataria restaurantului, prin efect termic al curentului electric, generat de un frigider lasat sub tensiune. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat cladirea barului-restaurant si locuinta invecinata.