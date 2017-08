Incendiu la un siloz de peleti apartinand Schweighofer Radauti

Incendiul ar fi pornit de la o scanteie.

Incendiu la un siloz de peleti apartinand firmei Schweighofer din Radauti, miercuri in jurul 11.00. In incinta fabricii exista mai multe hale de productie, printre care si cea de productie peleti. In incinta halei sunt mai multe prese, utilaje ce produc peleti din material lemnos. Produsul rezultat este transportat prin intermediul unor tuburi cu benzi transportoare de la sectia de ambalare. In interiorul acestor tuburi a aparut o scanteie care a aprins praful din particule de lemn, iar gazul rezultat din acea ardere a creat o explozie minora. Cu toate ca hala este prevazuta cu sistem automat de stingere a incendiului si lucratorii firmei au intervenit cu furtunuri cu apa la fata locului au fost chemati si pompierii. Astfel, Detasamentele de pompieri Radauti si Suceava si Garda de Inverventie Siret cu cinci autospeciale si o ambulanta SMURD, au ajuns la fata locului. In urma incendiului nici o persoana nu a fost pusa in pericol si nu s-au inregistrat victime. Chia daca interventia s-a desfasurat in conditii corespunzatoare, vom efectua o investigatie completa a cauzelor care au dus la producerea incendiului, si vom lua toate masurile necesare de imbunatatire astfel incat pe viitor sa prevenim astfel de evenimente nedorite. Siguranta angajatilor este prioritatea numarul unu al firmei noastre, declarat Nichifor Tofan, director Holzindustrie Schweighofer Radauti.