Incendiu provocat intentionat la o garsoniera din cartierul Obcini VIDEO

Incendiu provocat intentionat, miercuri dupa-amiaza, la o garsoniera de pe strada Gavril Tudoras, din cartierul Obcini, din municipiul Suceava. Locatarii au trecut prin momente de panica si au sunat speriati la 112 dupa ce au observat focul si au simtit miros puternic de fum. La fata locului s-au deplasat militarii Detasamentului de Pompieri Suceava cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta in garsoniera de la etajul I. In urma incendiului nu s-au inregistrat victime. Cativa vecini au iesit singuri din locuinte, speriati de fumulul de pe casa scarii. Incendiul a fost provocat chiar de proprietarul garsonierei, un tanar de 27 de ani, Andrei S. Inainte de a pune focul tanarul a spart doua geamuri de la balcon si a aruncat pe fereastra cratite. Acesta a disparut de la fata locului pana la sosirea pompierilor. Tanarul locuieste singur si este cunoscut in zona drept un scandalagiu. De altfel, este posibil ca el sa fi dat foc la garsoniera tocmai pentru a se razbuna pe vecinii sai. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunii de distrugere si il cauta acum pe tanar pentru a-l duce la audieri.