Incendiu puternic in gospodaria fostului primar al comunei Slatina, Ilie Gherman

Un incendiu puternic a cuprins gospodaria fostului primar al comunei Slatina, Ilie Gherman, in noaptea de joi spre vineri. Un localnic care se afla in vizita la locuinta lui Ilie Gherman, in jurul orei 23.00, la plecare, a observat faptul ca acoperisul de la anexa cu destinatia de corp comun depozit de furaje si adapost de animale ardea si astfel a sunat la 112. La fata locului au ajuns militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Slatina, cu trei autospeciale. La sosirea echipajelor, ardeau depozitul de furaje si constructiile invecinate, fara pericol de propagare.Au ars adapostul de animale, depozitul de furaje si o magazie de depozitare, toate constructiile inglobate intr-un corp comun, pe o suprafata totala de aproximativ 300 mp. Au mai ars aproximativ 35 tone de furaje, circa cinci metri cubi lemn de foc si alte bunuri depozitate in magazie. S-au degradat peretii portanti ai adapostului de animale pe 450 mp si circa zece metri liniari dintr-un gard. Ilie Gherman a estimat prejudiciul la 60.000 lei si a declarat faptul ca are asigurare pentru anexa distrusa. Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar incendiul a fost lichidat dupa mai bine de patru ore.