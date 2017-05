Incendiu puternic intr-o gospodarie din localitatea Paiseni

Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost un scurtcircuit electric produs la tabloul de distributie cu defectiuni.

Incendiu puternic intr-o gospodarie din satul Paisani, comuna Cornu Luncii, in noaptea de joi spre vineri. Militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta Cornu Luncii, au intervenit cu cinci autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului.La sosirea echipajelor, ardea in totalitate adapostul de animale, construit din lemn si acoperit cu azbociment, existand pericolul de propagare la casa de locuit a proprietarului. Din fericire, nu s-au inregistrat victime omenesti. Au ars adapostul de animale pe o suprafata de 200 de metri patrati si circa o tona de cereale. In incendiu au pierit un cal si un porc.Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost un scurtcircuit electric produs la tabloul de distributie cu defectiuni.Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ patru ore.