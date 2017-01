Incendiu puternic la Bunesti, dupa ce un copil s-a jucat cu chibriturile in sura unei gospodarii

Incendiu puternic, la Bunesti, in gospodaria unui barbat de 36 de ani, din cauza unui copil care s-a jucat cu chibriturile. La fata locului au intervenit pompierii de la detasamentul Falticeni. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta la sura si grajdul din partea estica a curtii. Focul a distrus in totalitate grajdul si sura, in care se aflau nutreturi pentru animale, in cantitate de aproximativ 1000 kg, cartofi si lemne de foc, pagubele fiind estimate la aproximativ 10.000 de lei. Din fericire, nu au fost victime iar pompierii au reusit sa salveze casa de locuit. Pompierii au stabilit ulterior ca incendiu a pornit dupa ce fiul de 8 ani al proprietarului, in joaca, a aprins un chibrit in sura. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de distrugere din culpa.