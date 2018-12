Incendiu puternic, la Voronet, de la o afumatoare care s-a aprins

Incendiu puternic, la Voronet, joi dimineata, pornit de la o afumatoare de mezeluri. Un localnic de 51 ani, din Gura Humorului, a sunat la 112 si a anuntat despre producerea unui incendiu la o anexa situata in Voronet. La fata locului au ajuns politisti si pompierii care au stins focul. Incendiul s-a produs dupa ce un localnic a pus la afumat produse din carne, intr-o afumatoare confectionata din scandura. In timpul acestei operatiuni afumatoarea s-a aprins, iar incendiul s-a propagat la o anexa gospodareasca ce apartine vecinei barbatului, o femeie de 65 de ani. In urma extinderii flacarilor, a fost distrus partial un perete de la o anexa gospodareasca si suprafata de circa 100 mp de acoperis, bunuri in valoare de circa 6000 euro, care apartin vecinei barbatului care a pus mezelurile in afumatoare. Din fericire, femeia detine asigurare pentru anexa afectata de incendiu.