Incendiu puternic la un gater din Valea Putnei. Proprietara a facut infarct si a murit cand a vazut dezastrul

Incendiu de proportii, luni noapte, la un gater din Valea Putnei, comuna Pojorata. Proprietara, o femeie in varsta de 82 de ani, a facut un infarct si a murit cand a vazut dezastrul. Militarii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pojorata, au intervenit cu patru autospeciale si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, ardeau trei constructii anexe (toate din lemn), cu pericol de propagare la halele de prelucrare primara a lemnului si la cladirile invecinate. In urma incendiului au ars cele trei anexe din lemn pe aproximativ 300 mp, circa 20 metri cubi lemn de foc, cinci metri cubi de cherestea si altele. S-au degradat invelitoarea din tabla a anexelor, 24 de paleti de vata minerala si instalatia electrica.Incendiul a izbucnit dintr-o magazie anexa, cel mai probabil din cauza efectului termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect. "Pompierii au salvat restul cladirilor anexe ale societatii, doua hale de prelucrare primara a lemnului, utilaje pentru debitarea materialului lemnos si altele", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant al ISU Suceava.

Pe timpul interventiei, proprietara a suferit un atac de panica. Ulterior, femeia a intrat in stop cardio-respirator. Din nefericire, in ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de catre echipajele SMURD si SAJ, femeia a fost declarata decedata.Pagubele au fost estimate in acest caz la 30.000 de lei.