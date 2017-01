Incepand cu 1 februarie se reduc sau dispar mai multe taxe pentru pasapoarte, permise si inmatriculari auto

Incepand cu data de 1 februarie, la efectuarea inmatricularii, transcrierii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, autorizarii provizorii/pentru probe, precum si la examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere, nu se va mai solicita dovada platii:

- taxelor pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere;

- taxelor de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe;

- timbrului de mediu.

De asemenea, la inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul National de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate si din registrele judetene de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate nu se va mai solicita dovada platii taxei pentru furnizare date.

Totodata, in conformitate cu prevederile art.VII din Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, vor fi eliminate si taxele pentru eliberarea apostilei, si anume, pentru persoane fizice: taxa apostilare - 22 lei/act; taxa cerere - 3 lei, pentru persoane juridice: taxa apostilare - 44 lei/act; taxa cerere - 3 lei.

Incepand cu data de 1 februarie, potrivit Legii nr.1/2017, privind eliminarea unor taxe si tarife, nu se va mai incasa taxa pentru prestari servicii, in valoare de 22 lei, iar in cazul pasaportului temporar nu se va mai incasa tariful suplimentar, in valoare de 100 lei.

Astfel, contravaloarea pasapoartelor va fi dupa cum urmeaza:

- pasaport simplu temporar - 96 lei;

- pasaport simplu electronic, cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani - 258 lei;

- pasaport simplu electronic, cu valabilitate 3 ani, eliberat minorilor sub 12 ani - 234 lei.

Prin acelasi act normativ, a fost eliminata si taxa pentru prestari servicii, in valoare de 22 lei, pentru:

- eliberarea adeverintelor privind limitarea exercitarii dreptului la libera circulatie, solicitate pentru angajari, programe de studii in strainatate, etc.;

- eliberarea adeverintelor privind istoricul pasapoartelor;

- furnizari de date din Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple.