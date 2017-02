Incident grav, in centrul Sucevei. Un copac a cazut peste o masina in mers, doua persoane fiind ranite VIDEO si FOTO

O creanga a copacului a strapuns cupola dar si parbrizul autoturismului. In interior se aflau trei persoane. Soferul si o pasagera au fost raniti.

Grav incident, chiar in centrul municipiului Suceava, pe cel mai circulat bulevard din oras, vineri dimineata. Un copac din parcul de la Catedrala Catolica a cazut peste o masina in mers. O creanga a copacului a strapuns cupola dar si parbrizul autoturismului. In interior se aflau trei persoane. Soferul si o pasagera au fost raniti. La fata locului au actionat pompierii de la ISU Suceava dar si politistii, circulatia derulandu-se cu dificultate din cauza copacului cazut pe carosabil. Cei doi raniti au primit primele ingrijiri medicale de la echipaje SMURD si apoi au fost transportati de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Medicii spun ca cei doi nu sunt in stare grave, desi au mai multe traumatisme. Doar norocul a facut ca pe trotuar sa nu fie trecatori in momentul in care copacul a fost doborat de vant, altfel ar mai fi fost victime. Martorii spun ca impactul copacului cu masina a fost atenuat pentru ca acesta a cazut mai intai peste cabluri ale unei firme de internet si dupa aceea peste masina. Oamenii sunt revoltati ca nu sunt taiati copacii batrani de catre cei de la Spatii Verzi din cadru Primariei Suceava si astfel ei sunt pusi in pericol de acesti arbori. Pompierii de la ISU au taiat copacul iar cei de la Spatii Verzi au degajat carosabilul pentru ca circulatia sa nu se mai deruleze cu dificultate. Vantul a creat si alte probleme de simineata, un acoperis smuls de vant, tot in centrul Sucevei si un alt copac a cazut peste o masina pe strada Oituz.