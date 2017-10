Tanarul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Incident intr-o camera de camin de la Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" Suceava. Duminica la orele amiezii, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul ca la caminul respectiv un baiat s-a intepat accidental intr-un cutit. Intr-o camera din camin fost identificat un tanar de 17 ani, din Republica Moldova, care prezenta o plaga taiata in zona gambei stangi. La fata locului a ajuns un echipaj medical, care dupa ce i-a acordat primul ajutor l-a transportat la Spitalul Judetean Suceava. Politistii au identificat si cealalta persoana care a fost implicata in incident, un tanar de 17 ani, din comuna Cornu Luncii. Acesta a declarat ca in timp ce se afla in vizita la trei cunoscuti cazati in camera respectiva, a intrat in incapere si tanarul din Republica Moldova. In urma unor discutii in contradictoriu, acestia au intrat in conflict. Tanarul din Cornu Luncii s-a apropiat de un pat pe care se afla un cutit. Acesta a povestit ca inainte de a incepe conflictul a folosit respectivul cutit pentru a desface si amesteca continutul unui iaurt. Cand a ajuns langa pat, tanarul a luat in mana cutitul, pentru a-l pune in alta parte. In acel moment tanarul din Republica Moldova s-a intepat in lama cutitului. Acesta a fost diagnosticat cu plaga taiata regiunea superior gamba stanga. Tanarul a ramas internat in unitatea medicala. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de lovirea sau alte violente.