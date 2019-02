Incidenta gripei a crescut odata cu reintoarcerea elevilor la cursuri

Odata cu intoarcerea elevilor la cursuri, numarul cazurilor de gripa a crescut, in judetul Suceava. Astfel, saptamana trecuta, s-au inregistrat 24 de cazuri de gripa diagnosticate clinic, dintre care 21 au fost spitalizate, in conditiile in care in intervalul precedent au fost doat 17 cazuri. DSP Suceava a informat ca cele mai multe cazuri (12) au fost inregistrate la pacienti cu varste intre 15 si 49 de ani. Tot saptamana trecuta au fost raportate 535 de cazuri de pneumonie, cu 112 internari, si 2.076 de cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii superioare, in scadere fata de intervalul anterior. O singura persoana si-a pierdut viata din cauza gripei, in acest sezon rece, in judetul nostru.