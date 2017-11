Inconstienta. Sapte soferi au fost prinsi beti la volan in ultimele doua zile

Sapte soferi au fost prinsi beti la volan in ultimele doua zile. Un tanar din Preutesti a intrat cu masina intr-un parapet si a parasit locul accidentului. Acesta le-a spus politistilor ca a baut dupa accident, suparat ca a avariat masina. Sectia 12 Politie Rurala Preutesti a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112", vineri, in jurul orei 22.00, despre faptul ca, pe raza satului Arghira din comuna Preutesti a avut loc un eveniment rutier. Politistii deplasati la fata locului, au identificat pe DJ 208, din comuna Preutesti, un autoturism care prezenta mai multe avarii, insa, fara conducatorul auto. In urma verificarilor, politistii au stabilit faptul ca, autoturismul a fost condus de un localnic de 29 de ani, ce a fost identificat la domiciliu. Cu ocazia audierilor, barbatul a recunoscut faptul ca, el a condus autoturismul pe raza comunei, ocazie cu care, a pierdut controlul supra directiei de mers si a intrat in parapetele drumului judetean avariindu-si masina. Acesta le-a declarat politistilor ca de suparare ca a avariat masina a consumat bauturi alcoolice. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.

Sambata, ora 13.20, Sectia 9 Politie Rurala Moara a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" de o femeie de 32 de ani, din judetul Botosani, despre faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe strada Ion Irimescu din comuna Moara, a fost acrosata de un tractor al carui conducator auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice.

Politistii deplasati la fata locului, au stabilit faptul ca, in timp ce manevra tractorul cu spatele pe strada Ion Irimescu din comuna Moara, un localnic de 59 de ani, a intrat in coliziune cu autoturismul care rula in spatele sau si condus regulamentar de femeia de 32 de ani. Din impact nu au rezultat victime, ci doar avarierea celor doua vehicule. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru femeia de 32 de ani si de 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru barbatul de 59 de ani, caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Totodata, in urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca, barbatul de 59 de ani, nu poseda permis de conducere, iar tractorul nu este inmatriculat.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "punerea in circulatie sau conducerea a unui vehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.

Politia municipiului Falticeni a fost sesizata de un localnic de 37 de ani, sambata, in jurul orei 19.00, despre faptul ca, autoturismul sau a fost avariat de un alt autoturism, al carui conducator auto a parasit locul accidentului.In urma activitatilor operative intreprinse de politisti, autoturismul implicat in evenimentul rutier a fost identificat in curtea unei societati comerciale din localitate, acesta prezentand avarii, iar in interior, la volan, pe un localnic de 61 de ani, care a recunoscut faptul ca, el a condus autoturismul in momentul producerii accidentului. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,03 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.

O patrula din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama a oprit pentru control, sambata, in jurul orei 21.00, pe DJ 176, din comuna Moldovita, autoturismul condus de un localnic de 35 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.Sambata, in jurul orei 23.50, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a oprit pentru control pe DC neclasificat "Ulita Caminului" din comuna Straja, autoturismul condus de un localnic de 39 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.Sambata, ora 23.20, in timp ce actiona pe DN 2K din comuna Arbore, un echipaj din cadrul Politiei orasului Solca a identificat un autoturism condus un localnic de 29 de ani.Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto, sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta nu a suflat corespunzator, dupa care, a declarat ca refuza sa fie testat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal.

Politia municipiului Suceava a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112", in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01.00, despre faptul ca, pe strada Gheorghe Doja din localitate, un autoturism a intrat in gardul unui imobil, iar conducatorul auto pare sa fie sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului, au identificat autoturismul avariat in afara partii carosabile si pe conducatorul auto, un localnic de 35 de ani, care emana halena alcoolica, motiv pentru care, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, in prezenta unui martor, barbatul a refuzat sa fie condus la spital pentru prelevarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal.