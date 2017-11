Inconstienta. Un barbat din Fratautii Vechi prins conducand cu o alcoolemie de 1,69

Mai mult, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere retinut.

Inconstienta la volan. Un barbat din Fratautii Vechi prins conducand cu o alcoolemie de 1,69 mg/l alcool pur in aerul expirat. Vineri, ora 14.00, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanești, a oprit pentru control pe DC Fratautii Vechi, din localitate, autoturismul condus de un localnic de 51 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,69 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere retinut. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost retinut", ce va fi solutionat procedural. "Desi in ultimele luni pe raza judetului s-au produs mai multe tragedii rutiere generate de consumul de alcool la volan iar politistii au intensificat actiunile in teren, fiind retinute sute de permise de conducere, in continuare unii soferi ignora legea dar si responsabilitatea conducerii pe drumurile publice si urca bauti la volan. Unii dintre ei prezinta valori mari de alcoolemie, politistii intocmind in toate cazurile dosare de cercetare penala", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.