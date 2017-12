Inconstienta. Un barbat s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 1,22 si s-a rasturnat cu masina intr-un sant, la Preutesti

In doar cateva ore politistii au depistat trei soferi beti la volan.

Inconstienta. Un barbat s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 1,22 si s-a rasturnat cu masina intr-un sant. Joi dimineata, I.P.J. Suceava a fost sesizat prin "S.N.U.A.U 112" despre faptul ca, pe raza comunei Preutesti, s-a produs un eveniment rutier. Politistii deplasati la fata locului au identificat un autoturism rasturnat intr-un sant de pe marginea drumului si in apropiere pe conducatorul auto, un barbat de 48 de ani, din municipiul Vatra Dornei. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,22 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. In doar cateva ore alti trei soferi au fost prinsi beti la volan. Joi, in jurul orei 21.00, o patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti, a oprit pentru control pe DJ 209D, din localitate, autoturismul condus de un barbat de 38 de ani, din comuna Stroiesti. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acest lucru nu s-a realizat, deoarece barbatul nu a respectat indicatiile politistului, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirea alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Joi, in jurul orei 22.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DC neclasificat Colnic, din comuna Horodnic de Jos, autoturismul condus de un localnic de 22 de ani.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal. In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 02.00, patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a oprit pentru control, pe strada Calea Cernauti, din localitate, autoturismul condus de un localnic de 20 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dossar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.