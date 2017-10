Inconstienta.Un barbat din Hartop si-a lasat masina pe mana unui prieten beat

Conducatorul auto avea o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat.Ambii barbati s-au ales cu dosare penale.

Un barbat din Hartop si-a lasat masina pe mana unui prieten beat. Joi noapte, o patrula din cadrul Secţiei 12 Politie Rurala 12 Preutesti a oprit pentru control pe DJ 208C, din comuna Hartop, in zona intersectiei "Ciorsaci", autoturismul condus de un localnic de 34 de ani si in care se afla ca pasager proprietarul masinii, un barbat de 47 de ani din aceeasi localitate.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Ambii barbati s-au ales cu dosare penale, cel de 34 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", iar cel de 47 de ani sub aspectul comiterii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca se afla sub influenta alcoolului", ce va fi solutionat procedural.