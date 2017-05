Incubatoare pentru nou nascuti, transportate cu tractorul de la Salubritate, la Maternitatea Falticeni FOTO

Incubatoare pentru nou nascuti, transportate cu o remorca de tractor de la Salubritate, la Falticeni. Conform Observator.tv ,, mai multe incubatoare pentru nou nascuti au fost duse la viitoare maternitate din Falticeni cu o remorca de tractor folosita de obicei pentru transportul gunoaielor, de la Serviciul Salubritate al Primariei Falticeni. In momentul in care au fost intrebati daca nu reprezinta un pericol de contaminare cu bacterii a aparaturii medicale, muncitorii au declarat ca au "dat un pic cu furtunul". Reprezentantii DSP Suceava au declarat ca vor demara o ancheta in acest caz afirmand ca nu se pot transporta astfel de echipamente medicale in asemenea conditii. Maternitatea din Falticeni va functiona in cladirea unei foste scoli si va fi data in folosinta curand, iar la inaugurarea care va avea loc vineri este invitat si ministrul Sanatatii, Florian Bodog. De partea cealalta primarul de falticeni, Catalin Coman, spune ca tractorul apartine de Spatii Verzi si ca a fost dezinfectat iar incubatoarele invelite in folii. Primarul spune ca de obicei cu tractorul respectiv se transporta mobilier. cert este ca sanitarii vor preleva probe de laborator in vederea efectuarii de analize pentru a se depista evetuali microbi.