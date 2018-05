Individ beat la volan si fara permis, prins de politisti dupa o urmarire in trafic, la Voitinel

Barbatul de 52 de ani, din comuna Voitinel, avea o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Individ beat la volan si fara permis, prins de politisti dupa o urmarire in trafic. Luni, in jurul orei 12.00, in timp ce actiona pe DN 2E, din comuna Voitinel, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a efectuat semnalul regulamentar de oprire unei autoutilitare, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acesteia cu semnalele acustice si luminoase in functiune pe o distanta de aproximativ un kilometru, iar la intersectia cu DN 2H, de pe raza comunei Vicovu de Jos, conducatorul autoutilitarei a oprit brusc, a coborat si a fugit, fiind prins de catre agentii de politie. Conducatorul auto a fost identificat ca fiind un barbat de 52 de ani, din comuna Voitinel care emana halena alcoolica, motiv pentru care, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,92 mg/l alcool pur in aer expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politisti au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoutilitara nu este asigurata R.C.A., polita prezentata de catre conducatorul auto fiind falsa. Barbatul a fost sanctionat contraventional pentru faptul ca, a ignorat semnalele regulamentare de oprire efectuate de politistii aflati in exercitarea serviciului si pentru faptul ca autoutilitara condusa nu era asigurata RCA la momentul verificarii, fiindu-i retinute placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice", "complicitate la fals material in inscrisuri oficiale" si "uz de fals", ce va fi solutionat procedural.