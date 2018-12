Individ cautat de autoritatile belgiene ridicat de politisti din sediul Serviciului de Evidenta a Persoanelor Radauti

Un radautean cautat de autoritatile belgiene a fost retinut de politistii suceveni. Miercuri, in baza mandatului european de arestare emis de catre autoritatile belgiene, pe numele lui Vasile Plesca, de 46 de ani, din municipiul Radauti, in urma verificarilor efectuate, politistii Biroului Investigatii Criminale, l-au identificat pe barbat in sediul Serviciului de Evidenta a Populatiei Radauti, in sala de asteptare. Individul a fost condus la sediul Politiei municipiului Radauti in vederea constituirii escortei si preluarii acestuia pentru a fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de langa Curtea de Apel Suceava.

In baza semnalarii emise de autoritatile belgiene, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Suceava a emis pe numele lui Vasile Plesca, ordonanta de retinere pentru 24 ore, urmand ca acesta sa fie prezentat in fata instantei. Radauteanul a fost introdus in arestul I.P.J. Suceava.