Individ din Bilca, retinut dupa ce a amenintat cu moartea doi politisti, cu sotia si copilul pusi in fata, drept scut

Un individ a fost retinut pentru 24 de ore a amenintat cu moartea doi politisti. Oamenii legii interveneau pentru aplanarea unui scandal intre vecini, in localitatea Bilca. Sambata dupa-amiaza, doi localnici se certau pe motiv ca unul dintre ei avea mai multi caini pe care ii tinea liberi iar patrupedele atacau persoanele care treceau pe strada, si a fost solicitata prin 112 interventia Politiei. In fata imobilului unde locuieste paratul, pe nume George Valentin Negru, de 32 ani din Bilca, agentii de politie au fost intampinati de acesta, care pe un ton agresiv, initial i-a injurat, iar apoi i-a amenintat pe cei doi agenti de politie cu moartea. Oamenii legii au intervenit, iar unul dintre ei a fost nevoit sa foloseasca sprayul iritant-lacrimogen, pulverizand un jet spre individ. Numai ca scandalagiul nu a incetat. In momentul in care agentii de politie au scos pistoalele din dotare si l-au somat verbal pe acesta pentru ca vor folosi armamentul, barbatul a chemat sotia si copilul minor langa el, folosindu-i pe cei doi ca scut, dupa care s-a retras in curte. De acolo a continuat sa adreseze amenintari cu acte grave de violenta. Agentii nu au putut folosi in aceste conditii armamentul, riscand sa puna in pericol viata unor persoane nevinovate, astfel incat la fata locului au fost dirijate forte suplimentare, reusindu-se in final capturarea si imobilizarea scandalagiului fara a fi necesara utilizarea armamentului. Cu ocazia controlului corporal, in buzunarul din dreapta fata al pantalonilor individului a fost gasit un cutit cu lama de circa zece centimetri, cutitul fiind ridicat pentru cercetari pe baza de dovada de retinere. Fata de individ procurorul de caz a dispus retinerea preventiva pentru 24 ore, urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Cauza a fost inregistrata la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti sub aspectul comiterii infractiunii de ultraj.