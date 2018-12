Individ din Dumbraveni prins beat la volan si cu permisul retinut. A fost incatusat de politisti dupa ce a incercat sa fuga

Astfel, in timp ce asteptau pentru prelevarea celei de-a doua probe biologice, conducatorul auto a incercat sa fuga, fiind urmarit, imobilizat si incatusat de politisti.

Un barbat de 36 de ani, din localitatea Dumbraveni, a fost prins de politisti la volan beat si cu permisul retinut. Acesta a incercat sa fuga de politisti. Vineri noapte, o patrula din cadrul Postului de politie Dumbraveni a oprit pentru control pe DN 29, autoturismul condus de acesta.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere retinut.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

