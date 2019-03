Individ din Partestii de Jos, retinut dupa ce si-a amenintat sotia

Un barbat de 44 de ani, din comuna Partestii de Jos, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce si-a amenintat sotia. Victima are varsta de 34 de ani si este din comuna Partestii de Jos. Astfel, joi, in jurul orei 12.30, agentii Postului de Politie Partestii de Jos au fost sesizati despre faptul ca femeia a fost victima violentei domestice. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca in seara zilei de miercuri, 27 februarie, barbatul de 44 ani, din comuna Partestii de Jos, in timp ce se afla la domiciliu impreuna cu sotia sa, pe fondul unor divergente familiale, a amenintat-o cu acte de violenta pe sotia sa, provocandu-i o stare de temere. Indvididul a continuat sa o ameninte pe femeie si joi dimineata. Avand in vedere aceste lucruri politistii au emis ordin de protectie fata de agresor. Totodata in cauza s-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de "amenintare" (in forma continuata) si intrucat fata de agresor s-a propus in cursul anului 2018 emiterea rechizitorului si trimiterea acestuia in judecata pentru fapta de violenta in familie, s-a dispus retinerea pentru 24 ore si introducerea acestuia in arestul I.P.J. Suceava.