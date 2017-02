Individ trimis in judecata dupa ce a gresat sexual pe fiica de 6 ani a concubinei sale VIDEO

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului MARUNEAC CONSTANTIN, dupa ce acesta a agresat sexual fiica de 6 ani a concubinei sale. Procurorii spun ca la data de 28 decembrie, in jurul orei 15.00, in timp ce se afla in imobilul concubinei Morariu Elena, din localitatea Mitocu Dragomirnei, judetul Suceava, profitand de varsta persoanei vatamate, inculpatul Maruneac Constantin a agresat-o sexual pe aceasta, prin atingerea zonelor intime, provocandu-i victimei suferinte fizice si psihice, de natura a-i periclita dezvoltarea neuropsihica. Copila a ramas traumatizata iar din cuprinsul evaluarii psihologice a minorei a rezultat traumatizarea minorei in urma incidentului petrecut, aceasta avand stari psihologice negative, de anxietate si de agitatie cand i s-a cerut relatarea evenimentelor.Avand in vedere natura si gravitatea faptei savarsite de inculpat, prin ordonanta organelor de cercetare penala din data de 13 ianuarie a.c., s-a dispus retinerea suspectului Maruneac Constantin pe o perioada de 24 de ore, pana pe 14 ianuarie iar, la solicitarea Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, prin incheierea judecatorului de drepturi si libertati s-a dispus arestarea preventiva a inculpatului Maruneac Constantin pe o durata de 30 de zile, incepand cu data de 14 ianuarie a.c., inculpatul fiind trimis in judecata in stare de arest preventiv.Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Suceava.