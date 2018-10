Individul care a injunghiat un barbat din Patrauti si s-a ascuns in podul casei, a fost arestat preventiv

Individul a fost depistat de politisti pe Aeroportul Bucuresti, in timp ce intenționa sa paraseasca tara, cu destinatia Bologna-Italia.

Individul care a injunghiat un barbat din Patrauti si apoi s-a ascuns in podul casei, a fost arestat pentru 30 de zile.Barbatul a fost depistat de politisti pe Aeroportului National Henri Coanda Bucuresti, in timp ce intentiona sa paraseasca tara, cu destinatia Bologna-Italia. Agresiunea a avut loc in data de 21 octombrie pe raza localitatii Patrauti. Dupa ce a comis fapta, agresorul s-a ascuns in podul casei mamei sale si apoi a sunat la 112, autodenuntandu-se. Barbatul, pe nume Motoc Silviu, de 31 ani, din comuna Brehuiesti, judetul Botosani a reclamat ca "a batut o persoana si vrea sa se predea", indicand exact locul in care se afla. Victima sa, Hariga Gheorghe Adrian, de 40 ani, localnic, a fost gasita de o femeie pe un drum comunal neclasificat, prezentand urme de agresiune, fapt pentru care si femeia a sunat la 112. Politistii din Darmanesti s-au deplasat la fata locului si au identificat victima, care primea ingrijiri medicale de specialitate de la un echipaj medical. Aceasta avea plagi injunghiate la nivelul coapsei stangi si a antebratului stang. Din primele cercetari efectuate, s-a stabilit ca victima fost lovita cu un cutit de catre Motoc Silviu, in zona unui magazin. Dupa incident, agresorul s-a adapostit in podul casei mamei sale. Cum acesta ar fi putut fi agresat de rudele victimei, stranse la fata locului, s-a solicitat interventia luptatorilor S.A.S. Suceava, care au acordat sprijin politistilor din Darmanesti pentru extragerea agresorului si conducerea acestuia la sediul Sectiei de Politie in vederea audierii. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava, necesitand o interventie medicala de speialitate.

In baza materialului probator administrat, procurorul criminalist a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Motoc Silviu si retinerea acestuia pentru o durata de 24 ore, sub aspectul comiterii "tentativei la infractiunea de omor" si "tulburarea ordinii si linistii publice".

De asemenea, barbatul a fost prezentat Tribunalului Suceava cu propunerea de arestare preventiva. Individul a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile, acesta fiind introdus in C.R.A.P al I.P.J. Suceava.