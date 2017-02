Individul care a luat cu forta o tanara din fata unui club din Falticeni a fost trimis in judecata

Agresorul a fost surprins in flagrant delict de un echipaj de jandarmi.

Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a lui Razvan Vasile Lucan, de 23 de ani, din municipiul Falticeni pentru infractiunile de "lipsire de libertate in mod ilegal" si "lovire sau alte violente". Potrivit anchetatorilor in data de 22 ianuarie, ora 03.00, individul a acostat dintr-un club o tanara in varsta de 20 ani, aplicand acesteia mai multe lovituri cu palma in zona fetei, dupa care a obligat-o sa-l insoteasca, imobilizand-o de un brat ÅŸi conducand-o astfel pe aceasta, impotriva vointei sale, pe o distanta de circa 200 metri pe raza municipiului Falticeni, fiind surprins in flagrant delict de catre un echipaj de jandarmi.