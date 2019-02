Individul care a omorat un barbat pentru ca nu a vrut sa dea mana cu el a fost incarcerat in Penitenciarul Botosani

Individul care a omorat un barbat pentru ca nu a vrut sa dea mana cu el a fost incercerat in Penitenciarul Botosani. Miercuri dupa-amiaza, Politia orasului Frasin a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Suceava fata de Flocea Gavrilut, de 40 de ani, din comuna Ostra, condamnat la 7 ani si 2 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de "loviri sau vatamari cauzatoare de moarte". Barbatul a fost identificat de politisti, fiind retinut, escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.

In data de 29 noiembrie 2015, Gavrilut Flocea s-a intalnit cu victima N.I. in incinta unui magazin mixt din localitatea Tarnita. Cel din urma a refuzat sa dea mana cu Gavrilut Flocea, moment in care intre cei doi a avut loc un conflict minor, care nu a continuat, nu a fost de amploare, partea vatamata delasandu-se singura spre locuinta sa.

In data de 4 decembrie 2015 conflictul dintre cei doi a reizbucnit, inculpatul s-a intalnit victima in acelasi local, iar in momentul in care N.I. a a plecat spre locuinta sa, inculpatul l-a urmarit cu intentia clara de a sta de vorba cu el, de a lamuri situatia. In timp ce N.I. era in fata portii locuintei sale, Gavrilut Flocea l-a ajuns din urma cerandu-i sa lamureasca situatia tensionanta dintre ei. In aceste imprejurari, pe fondul unui schimb de replici si a unor jigniri aduse de victima, inculpatul i-a aplicat acesteia doua lovituri puternice, cu pumnul la nivelul capului, aceasta dezechilibrandu-se si prabusindu-se. Agresorul s-a speriat si a plecat spre casa.

A doua zi, 5 decembrie 2015, in jurul orei 09.00, persoana vatamata N. I. a fost gasita in stare grava, inconstienta, de un vecin, persoana ce avea grija de gospodarie. Victima transportat de urgenta la spitalul din orasul Gura Humorului, iar mai apoi transferat la Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, cu diagnosticul la internare "coma gradul I, hemoragie subarahnoidiana, hematom subdural, traumatism occipital parietal".

Potrivit fisei de constatare preliminara medico - legala intocmita de SML Suceava, persoana vatamata N. I. a prezentat contuzii cu echimoze, escoriatii, traumatism cranio-cerebral cu hematom subdural emisferic bilateral si hemoragie subarahnoidiana, leziuni ce au putut fi produse prin loviri cu sau de corpuri contondente. Din cauza complicatiilor medicale aparute si a starii grave in care se afla, persoana vatamata N. I. a decedat la data de 14 decembrie 2015 in spital.