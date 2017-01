Individul care mort de beat a distrus cu masina semaforizarea din intersectia Nordic a disparut. El este dat in urmarire FOTO

Acesta a fost internat in spital pe 27 decembrie, in urma accidentului, iar dupa externare a disparut desi pe numele lui exista un mandat de arestare preventiva.

Individul care mort de beat si fara permis a pus la pamant un stalp cu masina si a distrus semaforizarea din intersectia de la Nordic, municipiul Suceaava, unde a doua zi au murit doi batrani intr-un alt accident, nu mai este de gasit. Acesta a fost internat in spital pe 27 decembrie, in urma accidentului, iar dupa externare a disparut desi pe numele lui exista un mandat de arestare preventiva. Politia desfasoara acum activitati de identificare a inculpatului Cristian Bordeanu, de 42 ani, cu domiciliul in municipiul Suceava, care se sustrage de la masura arestarii preventive.Pe numele sau, a fost emis mandatul de arestare preventiva, pentru 30 de zile, pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Acesta este dat in urmarire generala. Barbatul, care nu detine permis, avea o alcoolemie in sange de 2,40 grame alcool pur. De altfel, el a recunoscut in fata politistilor ca a consumat 2 litri de bere si jumatate de litru de votca inainte de a se urca la volan. Daca il vedeti, sunati la 112!