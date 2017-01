Individul care mort de beat a distrus cu masina semaforizarea din intersectia Nordic a fost prins de politisti

Acesta statea ascuns in locuinta unui prieten, din cartierul sucevean Burdujeni.

Individul care mort de beat a distrus cu masina semaforizarea din intersectia Nordic, din municipiul Suceava, unde a doua zi au murit doi batrani intr-un alt accident, a fost prins de politisti. Barbatul de 42 de ani era dat in urmarire. Acesta a disparut din spital si a fugit. Cristian Bordeanu a fost prins miercuri de politisti, in jurul orei 15.40, fiind retinut. El se ascundea in locuinta unui prieten, din cartierul sucevean Burdujeni.Pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, din data de 30 decembrie. Barbatul figura urmarit national de pe data de 31 decembrie. In momentul producerii accidentului acesta avea o alcoolemie de 2,40 g/l alcool in sange. De altfel, el a recunoscut in fata politistilor ca a consumat doi litri de bere si jumatate de litru de votca inainte de a se urca la volan.