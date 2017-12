Individul care si-a ucis prietenul de pahar intr-un garaj, trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de omor

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Mihai Nastasiu, recidivist, cercetat in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunii de omor. Victima F.D.F. in varsta de 53 de ani era prieten cu D.C.M. care locuieste temporar intr-un garaj amplasat in municipiul Suceava, pe strada Oituz. Cei doi consumau destul de des bauturi alcoolice atat in diverse localuri si baruri din oras cat si la garajul respectiv. O alta persoana care frecventa acel garaj si care socializa cu cei doi prieteni de pahar era Mihai Nastasiu. In cursul zilei de 09 noiembrie, F.D.F. s-a intalnit cu D.C.M. si au consumat bauturi alcoolice. In jurul orelor 22:45, cei doi s-au deplasat la garaj cu intentia de a mai consuma bauturi alcoolice. La scurt timp, la garaj a ajuns si Mihai Nastasiu care a vorbit cu victima si D.C.M. Cei trei au consumat bauturi alcoolice. La un moment dat intre Mihai Nastasiu si F.D.F s-a iscat o altercatie verbala ce a degenerat rapid in imbranceli reciproce. Au iesit in afara garajului, unde victima a fost proiectata la sol, moment in care agresorul a lovit-o cu pumnii si picioarele la nivelul corpului, in special in zona fetei. In apararea victimei a intervenit D.C.M. care a fost si el agresat, fiind inlaturat, tras de par si impins intr-o parte. In cele din urma Mihai Nastasiu a incetat sa o mai loveasca pe victima, a tarat-o in interiorul garajului, asezand-o la sol, culcata pe o parte. La scurt timp dupa acestea, a plecat de la fata locului, iar D.C.M. a apelat SNUAU 112, solicitand interventia medicilor. La scurt timp victima a decedat. Potrivit concluziilor raportului medico-legal de necropsie moartea victimei a fost violenta, s-a datorat unui traumatism cerebral cu hematom subdural emisferic stang instalat prin ruptura arterei cerebrale stangi si contuziei cerebrale, asfixiei mecanice prin aspirarea sangelui in caile respiratorii inferioare ca urmare a fracturii de piramida nazala. Leziunile au putut fi produse prin loviri active, repetate cu mijloace contondente urmate de cadere.Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.