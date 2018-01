Individul din Bilca, care a amenintat cu moartea doi politisti, cu sotia si copilul pusi in fata, drept scut, a fost arestat VIDEO

Individul din Bilca, care a amenintat cu moartea doi politisti, cu sotia si copilul pusi in fata, drept scut, a fost arestat. Sambata dupa-amiaza, doi localnici se certau pe motiv ca unul dintre ei avea mai multi caini pe care ii tinea liberi iar patrupedele atacau persoanele care treceau pe strada. La un moment dat George - Valentin Negru, de 32 de ani, si-a amenintat vecina cu incendierea locuintei. Aceasta a apelat serviciul SNUAU 112, iar in urma acestei sesizari, in jurul orei 15:00, in timp ce se aflau la domiciliul persoanei vatamate in exercitarea atributiilor de serviciu, agentii de politie T.V. si A. A. M. din cadrul Sectiei 4 Galanesti, au fost amenintati cu moartea si cu acte de violenta de catre George-Valentin Negru. Mai mult individul a aruncat cu o piatra si a fisurat parbrizul autospecialei de politie. Oamenii legii au intervenit, iar unul dintre ei a fost nevoit sa foloseasca sprayul iritant-lacrimogen, pulverizand un jet spre individ. Numai ca scandalagiul nu a incetat. In momentul in care agentii de politie au scos pistoalele din dotare si l-au somat verbal pe acesta pentru ca vor folosi armamentul, barbatul a chemat sotia si copilul minor langa el, folosindu-i pe cei doi ca scut, dupa care s-a retras in curte. De acolo a continuat sa adreseze amenintari cu acte grave de violenta. Agentii nu au putut folosi in aceste conditii armamentul din dotare, riscand sa puna in pericol viata unor persoane nevinovate, astfel incat la fata locului au fost dirijate forte suplimentare, reusindu-se in final capturarea si imobilizarea scandalagiului fara a fi necesara utilizarea armamentului. Cu ocazia controlului corporal, in buzunarul din dreapta fata al pantalonilor individului a fost gasit un cutit cu lama de circa zece centimetri, cutitul fiind ridicat pentru cercetari pe baza de dovada de retinere(vezi declaratie Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava). Fata de George-Valentin Negru procurorul de caz a dispus retinerea preventiva pentru 24 ore. Scandalagiul a fost prezentat Judecatoriei Radauti cu propunere de arestare preventiva, iar duminica a fost emis mandat de arestare preventiva pe numele sau, pentru o perioada de 30 de zile.