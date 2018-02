Individul din Radauti care a inselat o firma din judetul Timis a fost arestat preventiv. Potrivit procurorilor, Iulian Avram, zis Giuliano, in perioada 17 ianuarie - 27 ianuarie, a indus in eroare firma S.C. B. S. D. S.R.L, Timisoara, prezentandu-se sub mai multe identitati false si folosind o stampila falsa, a preluat materiale de constructii (fier beton) in valoare de 162.640,15 lei, fara ca ulterior sa mai achite produsele. In data de 21 februarie pe raza municipiului Radauti si a localitatilor invecinate au fost puse in executare noua mandate de perchezitie domiciliara de catre organele de cercetare penala din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice-I.P.J. Suceava ocazie cu care au fost identificate si ridicate inscrisuri si mijloace materiale de proba care pot servi la lamurirea situatiei de fapt din cauza. Individul a fost retinut pentru 24 de ore si joi a fost a fost prezentat Judecatoriei Radauti cu propunere de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile, magistratii dispunand arestarea lui preventiva. Cercetarile continua in cauza in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si stabilirii raspunderii judiciare.