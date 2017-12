Individul din Vulturesti, care si-a ucis sotia si a abandonat-o pe marginea drumului, a fost arestat VIDEO

Acesta sustine insa ca este nevinovat. Femeia a fost gasita decedata pe marginea drumului comunal ce tranziteaza satul Giurgesti, acoperita cu o patura, avand pantalonii trasi in jos pana la nivelul genunchilor, iar picioarele legate la nivelul genunchilor cu un cearceaf, prezentand leziuni la nivelul capului si pe corp.

Individul din Vulturesti, despre care procurorii sustin ca si-a ucis sotia din gelozie si a abandonat-o pe marginea drumului, a fost arestat preventiv miercuri pentru 30 de zile. Petru Dumitriu le-a declarat ziaristilor ca nu el a comis crima, ci un vecin. Oribila crima a avut loc chiar in casa unui cunoscut, Marian F. Acesta ne-a povestit ca Petru Dumitriu si-a iesit din minti pectru ca sotia lui era in casa lui Marian F. si a inceput s-o loveasca. Agresorul a batut-o pe femeie si in casa dar si in curtea locuintei, el fiind gelos. Tot Marian F. spune ca dupa ce femeia a cazut inconstienta la pamant, Petru Dumitriu i-a spus sa aduca un cearceaf in care s-o puna pe victima si sa o tranporte acasa. Potrivit acestuia, in apropierea casei, agresorul i-a mai aplecat femeii o lovitura cu piciorul si a abandonat-o pe marginea drumului. Barbatul spune ca s-a temut sa intervina de teama sa nu fie si el agresat. Femeia a fost descoperita fara suflare, la marginea drumului, de un localnic care a trecut prin zona si care a sunat la 112. In urma cercetarilor s-a stabilit ca Florina Dumitriu, de 41 de ani, din comuna Vulturesti, a fost gasita decedata pe marginea drumului comunal ce tranziteaza satul Giurgesti, acoperita cu o patura, avand pantalonii trasi in jos pana la nivelul genunchilor, iar picioarele legate la nivelul genunchilor cu un cearceaf, prezentand leziuni la nivelul capului si pe corp. Sotii Dumitriu sunt cunoscuti ca si consumatori de alcool, Petrea Dumitriu fiind gasit de catre politisti la locuinta unui vecin din apropiere, in stare avansata de ebrietate.La fata locului s-a deplasat o echipa operativa din cadrul SIC Suceava si Criminalistic, in coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava.In urma masurilor investigativ-informative si de cercetare penala intreprinse in cauza s-a stabilit faptul ca marti dimineata, in intervalul orar 06.00-08.00, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si a geloziei, Dumitriu Petru a exercitat acte de violenta de intensitate ridicata asupra sotiei sale Dumitriu Florina, provocandu-i leziuni care au condus in scurt timp la decesul acesteia.Ca urmare a probatoriului administrat in cadrul dosarului penal, procurorul criminalist a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Petru Dumitriu sub aspectul comiterii infractiunii de "violenta in familie" raportata la infractiunea de "omor" si retinerea acestuia pentru o durata de 24 de ore. Inculpatul a fost introdus in CRAP al IPJ Suceava. Miercuri acesta a fost prezentat Tribunalului Suceava cu propunerea de arestare preventiva, fiind arestat pentru 30 de zile.Cei doi aveau trei copii minori care au fost luati in grija de bunici.