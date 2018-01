Individul din Vulturesti, care si-a ucis sotia si a abandonat-o pe mijlocul drumului, a fost trimis in judecata FOTO

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Petru Dumitriu, cercetat in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie raportat la infractiunea de omor. Barbatul si-a ucis sotia si a abandonat-o pe mijlocul drumului. Victima D.F. era casatorita cu Petru Dumitriu si aveau impreuna trei copii minori. Din relatii anterioare, victima mai avea inca patru copii. Potrivit anchetatorilor, de mai multi ani cei doi soti s-au obisnuit sa consume cantitati mari de bauturi alcoolice, fie impreuna cu alte persoane din localitatea de domiciliu, fie singuri, iar pe acest fond relatiile dintre ei s-au deteriorat. A rezultat din cercetari ca cei doi soti isi neglijau gospodaria precum si copiii, de asemenea pe fondul starii de ebrietate intre acestia au avut loc nenumarate altercatii verbale precum si incidente violente - parte din aceste incidente au fost aduse si la cunostinta lucratorilor de politie, au fost declansate anchete penale, dar nici victima si nici inculpatul nu au schimbat nimic in comportamentul lor.In seara zilei de 04 decembrie 2017, in jurul orei 19:00, in timp ce Petru Dumitriu era la munca, victima D.F. l-a observat in curtea gospodariei sale pe martorul F.M. si l-a intrebat pe acesta daca o primeste in casa lui pentru cateva zile deoarece a fost din nou agresata de catre inculpat. Victima s-a deplasat la locuinta lui F.M., aducand o sticla de vin si o sticla de rom, au consumat impreuna bauturile alcoolice, iar dupa ora 22:00 s-au culcat. In cursul serii de 4 decembrie 2017 Petru Dumitriu a revenit la domiciliu, a constatat ca sotia sa nu este acasa, s-a ocupat de copii, dupa care s-a culcat, convins ca sotia sa este in compania unui alt barbat. In dimineata zilei de 05 decembrie 2017, in jurul orei 04.30 barbatul a parasit domiciliul si a plecat sa o caute pe sotia sa. Acesta s-a dus la locuinta martorului F.M., situata la circa 100 metri distanta de domiciliul sau, a patruns in interior si a constatat ca sotia sa se afla ascunsa sub un pat. Barbatul a proferat insulte si injurii la adresa victimei, a tras-o de par, dupa care a inceput sa o loveasca de nenumarate ori cu putere cu pumnii si picioarele in diverse zone anatomice, a prins-o de par si a lovit-o cu fruntea de podea. Martorul i-a solicitat de mai multe ori inculpatului sa inceteze aceasta agresiune, fara insa a efectua manevre efective de impiedicare a acestuia de teama sa nu fie la randul sau agresat. Aceste acte de violenta s-au desfasurat pe o perioada de aproximativ 10-15 minute. Apoi Petru Dimitriu a solicitat martorului F.M. sa il ajute sa o duca pe victima spre locuinta sa, acesta a acceptat, a luat un cearceaf, amandoi au pus victima in cearceaf si au dus-o prin tarare spre locuinta. In timpul acestor manevre martorul si-a dat seama ca victima a incetat din viata, astfel ca l-a lasat pe inculpat in drum cu victima, iar el s-a deplasat la un magazin mixt din apropiere relatand persoanelor aflate acolo faptul ca victima D.F. a murit. Cadavrul victimei a fost lasat chiar in mijlocul drumului, la o distanta de circa cinci metri de intrarea in locuinta comuna. Ulterior au fost sesizati si lucratorii postului local de politie, acestia deplasandu-se la fata locului si constatand ca victima este moarta pe respectivul drum public, la mica distanta de locuinta sa.Conform concluziilor medicului legist din cadrul S.M.L. Suceava, moartea victimei D.F. a fost violenta si s-a datorat insuficientei cardio-respiratorii acute consecutiva leziunilor meningo-cerebrale produse printr-un traumatism cranio-cerebral in cadrul unui politraumatism. Politraumatismul s-a putut produse prin loviri cu sau de corpuri dure. Analizele toxicologice au pus in evidenta o alcoolemie de 1 gr. la mie si o alcoolurie de 1,65 gr.la mie. Citeste si: