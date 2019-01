Indivizii care au atacat si lovit cu parul doi politisti au fost arestati preventiv

Agresorii politistilor de la Secia nr.10 de Politie Rurala Gura Humorului au fost arestati preventiv pentru 30 de zile. George Irimie Carabin si Ionel Carabin(tata si fiu) sunt cercetati pentru infractiunea de ultraj. Acestia au atacat cu parul doi agenti de politie.

Totul s-a petrecut dupa ce un echipaj format din trei politisti a incercat sa opreasca in trafic masina unui tigan. Acesta a fugit, insa a fost prins dupa 300 de metri. Banuind ca este baut, politistii l-au urcat pe soferul respectiv in autospeciala lor pentru a-l duce la spital in vederea prelevarii de probe de sange, numai ca masina de politie a derapat. Unul din politisti a coborat sa impinga autospeciala insa in zona au aparut fiul soferului, cu un par in mana, dar si alti rromi. Fiul soferului fugar l-a lovit pe politist cu parul in plina figura, provocandu-i fractura de piramida nazala. Cum agentii erau depasiti numeric, ei au cerut intariri. Politistul ranit in plina fata a scos pistolul si a tras 7 focuri de arma. Agresorul a fost ranit usor, la nivelul unui brat si a avut nevoie de ingrijiri medicale, la fel ca si politistul. De asemenea, in timpul conflictului a mai fost lovita o politista, care facea parte din echipaj. Scandalul a fost aplanat de mascatii care au ajuns in zona.Scandalagiii au fost ridicati. Fata de cei doi inculpati(tata si fiu) s-a dispus luni masura retinerii pentru 24 ore, acestia fiind prezentati in aceeasi zi judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Gura Humorului, cu propunere de luare a masurii arestarii preventive. Agentul principal de politie din cadrul Sectiei nr. 10 de Politie Rurala Gura Humorului are nevoie pentru vindecare de un numar de 5-7 zile, in timp ce colega acestuia de 6-8 zile de ingrijiri medicale.