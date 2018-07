Indivizii care au snopit in bataie un tanar pe un imas din Zvoristea au fost retinuti FOTO

Acestia urmeaza sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, cu propunere de arestare preventiva.

Indivizii care au snopit in bataie un tanar pe un imas din Zvoristea au fost retinuti. Potrivit martorilor agresorii l-au atacat pe tanar cu bate si arme de vanatoare si l-au calcat cu un tractor. Agresiunea a avut loc in data de 27 iunie pe raza localitatii Zvoristea. Tanarul se afla pe un imas, unde pastea vitele unui localnic. In locul respectiv, au venit cu un tractor agricol mai multi indivizi. Intre acestia si vacar a izbucnit un coflict spontan pe motiv ca cel din urma a lasat nesupravegheate bovinele, acestea intrand pe o cultura de porumb, proprietatea unuia dintre tineri. Suparati, pentru ca nu era pentru prima data cand se intampla acest lucru, agresorii l-au snopit in bataie pe botosanean dupa care au plecat. Proprietarul animalelor a fost cel care l-a gasit pe tanar plin de sange si a sunat la 112. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Aceasta a fost diagnosticata cu traumatism cranio cerebral, plaga parietala stanga, contuzie coloana cervico-dorso-lombara, fractura pumn stang, contuzie femur stang si glezna stanga. In cursul zilei de 3 iulie, cinci agresori au fost retinuti pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente, distrugere. Miercuri, acestia urmeaza sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, cu propunere de arestare preventiva.