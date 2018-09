Inedit. Marcaje de atentionare pe carosabil, in zona unitatilor de invatamant

Actiune inedita a politistilor, pentru prevenirea accidentelor rutiere in zona unitatilor de invatamant. La debutul acestui an scolar, politistii impreuna cu Asociatia AlecsGroup au initiat un proiect de marcare si inscriptionare a trecerilor pentru pietoni din zona scolilor cu recomandari preventive. Astfel de marcaje au fost deja realizate in acest weekend in zona a patru unitati de invatamant din municipiul Suceava: Scolile Generale nr. 3 si 9 si Colegiile Petru Rares si Mihai Eminescu. In zona scolilor generale sunt inscriptionate mesaje precum 'Ia-ti copilul de man' sau 'Coboara de pe bicicleta' iar in zona liceelor sunt postate mesaje precum 'Nu folosi telefonul' sau 'Scoate castile'.

Purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, spune ca in perioada urmatoare proiectul va fi extins, cu sprijinul partenerilor, preconizandu-se realizarea unor astfel de marcaje de impact la nivelul intregului judet. Epureanu a precizat ca pentru IPJ Suceava constituie o prioritate siguranta elevilor in zona unitatilor de invatamant.

'Tinem sa multumim cadrelor didactice si reprezentantilor mass-media pentru buna colaborare de pe parcursul anului 2017/2018 – rezultatele evidentiindu-se in gradul de siguranta al elevilor si in lipsa unor evenimente negative, conducerea IPJ Suceava abordand problematica sigurantei unitatilor de invatamant prin transparenta totala si corecta informare a opiniei publice cu privire la masurile intreprinse si evolutia fenomenului', a spus Epureanu.