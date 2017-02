Informare meteo de ger, valabila pana pe 14 februarie

Temperaturile minime se vor situa, in general, intre -17 si -10 grade, mai scazute sub -22 de grade, indeosebi in depresiunile din estul Transilvaniei si jumatatea de nord a Moldovei.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o informare meteo de ger, valabila in intervalul 09-14 februarie. Vremea va deveni deosebit de rece in majoritatea regiunilor, dar mai ales in est si sud, unde temperaturile maxime se vor mentine preponderent negative. Noptile vor fi geroase, la inceputul intervalului(in noaptea de joi spre vineri) mai ales in Moldova si in depresiunile intramontane, apoi, local si in Muntenia, Oltenia, Transilvania si izolat in celelalte regiuni. Temperaturile minime se vor situa, in general, intre -17 si -10 grade, mai scazute sub -22 de grade, indeosebi in depresiunile din estul Transilvaniei si jumatatea de nord a Moldovei. In cursul zilei de joi vor mai fi ninsori slabe cantitativ in Moldova, Muntenia si Oltenia, precum si in zonele de munte, iar vantul va avea unele intensificari in regiunile sudice, spulberand trecator zapada. Pe arii restranse in sud-est vor mai fi depuneri de polei.