Informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de instabilitate atmosferica, valabila in intervalul 10 iunie, ora 14.00 - 11 iunie, ora 23.00. In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in vestul, centrul, nordul si nord-estul teritoriului, precum si la deal si la munte. Vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului care vor lua si aspect de vijelie si caderi de grindina. In restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala doar izolat. In interval scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 15...20 l/mp si izolat 30...40 l/mp.