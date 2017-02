La munte si in Maramures vor predomina ninsorile si, indeosebi in nordul Carpatilor Orientali, in Muntii Apuseni si la altitudini mari in Carpatii Meridionali, se va depune strat nou, consistent de zapada.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o informare meteo de ninsori, valabila in intervalul 21 februarie, ora 05.00-22 februarie, ora 10.00. Fenomene vizate: precipitatii moderate cantitativ, ninsori si strat de zapada consistent in zona de munte, intensificari ale vantului si polei. In intervalul mentionat, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, precum si la munte, vor fi precipitatii moderate cantitativ si se vor cumula local 10...15 l/mp si pe arii restranse peste 25 l/mp. La munte si in Maramures vor predomina ninsorile si, indeosebi in nordul Carpatilor Orientali, in Muntii Apuseni si la altitudini mari in Carpatii Meridionali, se va depune strat nou, consistent de zapada. In Crisana si Transilvania se vor semnala precipitatii mixte ce vor favoriza depunerile de polei.emporar vantul va avea intensificari in zona de munte, cu viteze de 50...60 km/h, iar pe creste rafalele vor depasi 70...80 km/h, viscolind si spulberand ninsoarea.Intensificari ale vantului se vor semnala si in restul teritoriului, local si temporar cu viteze de 50...60 km/h.Pe parcursul zilei de luni, 20 februarie, pe arii restranse va fi polei si, local, in regiunile estice, centrale si la munte va mai ninge, in general slab cantitativ.