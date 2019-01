Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o informare meteo de ninsori si strat nou de zapada. Informarea este valabila in perioada 22 ianuarie, ora 05.00 - 23 ianuarie, ora 14.00. Fenomene asteptate: ninsori moderate cantitativ si strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitatii mixte, polei. In intervalul mentionat, aria ninsorilor va cuprinde treptat cea mai mare parte a tarii, incepand cu regiunile sud-vestice. In Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali, nordul si vestul Olteniei, sudul Banatului, precum si in nord-vestul Munteniei ninsorile vor fi moderate cantitativ, iar stratul de zapada nou depus va fi consistent.

Vantul se va intensifica in zonele montane, la inceput mai ales in Muntii Banatului, apoi indeosebi pe crestele Carpatilor Meridionali si va avea, in general, viteze de 65...80 km/h, viscolind ninsoarea si determinand diminuarea vizibilitatii.

Incepand din noaptea de marti spre miercuri si in cursul zilei de miercuri, in regiunile vestice, sudice si sud-estice vor fi si precipitatii sub forma de lapovita si ploaie, favorizand formarea poleiului.